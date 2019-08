Notizie Calcio - Douglas Costa, esterno della Juventus, ha rilasciato un'intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport e ha parlato anche di Maurizio Sarri:

L’arrivo di Sarri in panchina dopo due stagioni con Allegri ha avuto effetti positivi?

«Io sono un giocatore molto offensivo e il gioco di Sarri è perfetto per me. La sua impostazione è uno stimolo in più per tutti noi attaccanti, Ronaldo, Higuain e Dybala: poter stare più vicini alla porta ci aiuta a rendere meglio».