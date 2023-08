Dossena: "Mancini dimissioni prevedibili, vi faccio un nome per la panchina dell'Italia"

Notizie Calcio Napoli – L’ex calciatore e allenatore, Beppe Dossena, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso di “Radio Goal”:

“Dimissioni Mancini? Prevedibile per la situazione generale della Nazionale e per quello che accade in Medio Oriente. Certamente avrà messo in conto le critiche troppo a ridosso di partite che ci dovranno portare all’Europeo, forse si poteva lasciare in altro modo ma viste le cifre chi non avrebbe fatto? Fossi stato in lui avrei fatto una conferenza stampa dove comunicava la sua decisione, magari qualcuno l’avrebbe capito o si sarebbe arrabbiato ma ne sarebbe uscito meglio. Prendiamo atto della sua decisione.

Ora si punterà su Spalletti ma penso che il nome forte sia Cannavaro. Oggi la Federazione deve andare sul sicuro perché non può permettersi di fare scommesse, io avrei voluto Ancelotti ma ora non ci sono i tempi, non mi dispiacerebbe anche Ranieri. Percorrere altre strade è durissima perché l’allenatore deve essere pronto da ieri, le partite sono alle porte e sappiamo che le qualità sono quelle e non si può fare altro.

Cannavaro ha un percorso da tecnico, ha allenato nazionali ed è stato alla corte di Lippi. In più ha buoni rapporti con Gravina, se Spalletti non riuscirà a liberarsi per via della penale da sborsare al Napoli non ci saranno alternative".