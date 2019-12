Dossena: "Ancelotti, una scelta rischiosa andare all'Everton. Napoli in Champions? Sarà difficile per Gattuso"

Ultime calcio Napoli - In diretta a TMW Radio nella trasmissione “Stadio Aperto” interviene Andrea Dossena, ex calciatore ed ora allenatore, che parla della sua nuova vita da tecnico.

Sul passaggio di Ancelotti all’Everton:

“È una scelta molto rischiosa, arriva in corsa a prendere una squadra che sta attraversando un momento molto difficile. Dovrà lavorare tanto nel quotidiano per tirare fuori il massimo dai calciatori che hai a disposizione”.

Secondo te il Napoli ce la farà ad arrivare in Champions?

“Sarà molto difficile per Gattuso, andare a prendere Atalanta e Roma non sarà per niente semplice. L’Atalanta anche con l’infortunio di Zapata sta facendo molto bene, passando anche i gironi di Champions e la Roma sta girando molto bene. L’anno scorso la lotta per il quarto posto andava un po' a rilento mentre in questa stagione mi pare che le aspiranti alla Champions corrano molto”.