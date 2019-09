Donati: "Sarà una Serie A equilibrata, l'Inter ha ridotto il gap ma la Juve resta la favorita"

Da ex centrocampista della Serie A, nonché attuale vice allenatore del Kilmarnock, Massimo Donati ha commentato le vicende del campionato italiano. Ecco le sue parole.

Sulle prime due giornate: "La Serie A è iniziata con la Juve sempre favorita e le altre big più o meno partite bene. Male la Samp, partita col freno a mano tirato. Il Torino non è una sorpresa, ha vinto su un campo difficile come quello dell'Atalanta".

Sui tanti gol e le gerarchie: "A inizio campionato va registrato ancora qualcosa in difesa e i nuovi devono ancora entrare nei meccanismi. Quando ci sarà maggiore organizzazione vedremo meno gol. In Italia siamo famosi per il lavoro in difesa, quindi prendere 3 gol non lascia felici nessuno. Juve? L'Inter ha ridotto un po' il gap con un top in panchina come Conte spendendo tanto. Forse sarà una Serie A più equilibrata".