Documentario Maradona, Marani svela: "Si vedrà anche il contratto firmato!"

A Radio Marte, nel corso di 'Marte Sport Live', è intervenuto Matteo Marani, giornalista di Sky Sport:

“Documentario su Maradona? C'è un po' di tutto, da quando comincia l'operazione a Barcellona, dove abbiamo girato delle immagini e ripercorso tutte le tappe, comprese le pagine dei giornali e il contratto firmato da Diego in persona, mai visto in televisione. Il racconto non si ferma al calcio, ma si allarga alla città: cos'era la Napoli degli anni '80 e in generale l'Italia.

Ci saranno immagini suggestive sulla bellezza di Napoli. L'arrivo di Maradona portò ottimismo in tutto il Paese, grazie a Ferlaino che è uno degli intervistati. Sarà possibile vederlo in tv in diretta, on demand e in replica: spero che possa piacere a tanti napoletani. James? Non si paragona a Maradona, ma piace molto: è un giocatore che nelle mani di Ancelotti può essere una stella per Napoli. Ha grandi colpi e giocate, dopo il Mondiale del 2014 nessuno l'ha più perso di vista. L'obiettivo è alzare la qualità del gioco, anche se il Napoli potrebbe giocare in maniera diversa per esaltarlo”.