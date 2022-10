Dimissioni Allegri? Il tecnico: "No! Una sfida quando diventa difficile è ancora più bella"

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, è intervenuto alla fine del match contro il Maccabi Haifa in Champions League

Ha in mente un ritiro?

“Fino al derby rimaniamo tutti in Continassa, penso che sia un atto dovuto verso la società, i tifosi e tutto l’ambiente. Non è un problema individuale, ma sbagliamo troppo e non va bene”.