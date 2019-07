Dimaro, il sindaco: "Nuova tribuna da mille posti, tante sorprese e cordialità"

Andrea Lazzaroni, sindaco di Dimaro, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione Radio Goal, per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di Calcio Napoli 24.

"I tifosi troveranno sempre la nostra cordialità. Si sta molto bene, c'è anche il sole ma non fa caldo come a Napoli. La tribuna sperimentata lo scorso anno è diventata realtà, ci saranno mille posti in più. Le tre amichevoli a Dimaro abbelliscono il ritiro".

"Dopo le catastrofi ci siamo dati da fare, abbiamo avuto tanta solidarietà anche dai tantissimi tifosi del Napoli che ogni anno vengono a Dimaro".