Napoli - Andrea Lazzaroni, Sindaco di Dimaro, è intervenuto a CalcioNapoli24 Live su CN24 Tv:

"Lo staff di Conte già erano stati in passato qui a Dimaro negli anni passati. Hanno preso misura di quello che abbiamo per prepararsi. Dopo il brutto tempo di quest’anno in inverno stiamo lavorando tanto per far essere tutto dal meglio e pronto. Presto vi mostreremo le sorprese, stiamo preparando e mettendo a posto tutto".