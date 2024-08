Diletta Leotta: "Napoli posto meraviglioso, una città di teatro, cultura e tradizioni"

Ai microfoni di Radio 105, la conduttrice Diletta Leotta ha elogiato la città di Napoli: "Secondo me Napoli è un posto meraviglioso. Tutti vogliono cantare in napoletano, tutti vogliono partecipare ad una serie tv che abbia come sfondo la città partenopea. Tutti imparano le offese in napoletano? Certo, ma non solo. ormai quasi tutti i ragazzini, non so se questo succede anche nel nord Italia, ad esempio in Sicilia anche tutte le mie nipotine catanesi: 'vita mije, core mije'. Napoli è un davvero un posto meraviglioso, è una città di teatro, di cultura, di colori, di tradizioni. Vai in giro per Napoli e sei dentro un teatro a cielo aperto".