Diletta Leotta, intervista sexy: "A letto mi do voto 10, sono come l'Etna!"

Ultime notizie calcio - Diletta Leotta senza filtri e più piccante che mai. Ospite del podcast di Victoria Cabello, la conduttrice sportiva si è lasciata andare spifferando dettagli molto intimi della sua vita privata.

Diletta Leotta: intervista sexy con Victoria Cabello

"A letto mi do 10: il vulcano dell’Etna, la Sicilia, il calore", ha fatto sapere la 34enne Diletta Leotta. Che ha rilasciato un'intervista piccante, sulla posizione preferita a letto ha risposto così: "Fantasia, sempre qualcosa di nuovo".

Diletta Leotta intervista Lobotka

Nel corso dell'intervista, Diletta Leotta ha parlato anche della sua migliore amica Elodie e dei viaggi con lei:

"Sono un'amante dei viaggi last minute. Foto con trolley sulla sabbia? Avevamo deciso quel viaggio la sera prima, siamo partite all'alba ma alle 7.30 del mattino nessuno era aperto e la casa non era ancora pronta. Ci siamo divertite da morire. Con le mie amiche torno quella di quando avevo sedici anni".

Diletta Leotta a Fuori di Cabello ha precisato che nei rapporti personali rifugge le dinamiche costruite. Sui social non ha mai scritto in privato a sconosciuti, Loris Karius (calciatore e attuale marito) lo ha incontrato per caso a Parigi, durante un viaggio con sei amiche, pur sapendo bene chi fosse "e quanto era bono". E racconta la quotidianità domestica con lui, finendo per scherzarci su: