Diario As, Sainz a CN24: "Florentino Perez infastidito dalle parole di De Laurentiis, aspetterà il Napoli massimo 7 giorni per James"

Manu Sainz, Diario As, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Inserimento dell'Atletico Madrid per James da diverse settimane. Florentino Perez non ha gradito le parole di De Laurentiis, in base a questo atteggiamento il Real Madrid è più propenso a venderlo all'Atletico. Solo a titolo definitvo James partirà e al momento il Napoli non vuole formulare quell'offerta. Il Napoli ha la precedenza, ma ora toccherà a De Laurentiis decidere se davvero si vuole fare l'affondo decisivo per James. Il Real Madrid aspetterà massimo un'altra settimana il Napoli. Il Real Madrid vuole subito i 40 milioni di euro per poi investire in Pogba".