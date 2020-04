Di Napoli: "Il gol che ricordo più volentieri? Quello segnato a Bari, fu il primo in Serie A con la maglia azzurra"

Notizie Napoli calcio. Arturo Di Napoli, ex attaccante tra le altre di Napoli, Inter, Messina e Palermo, ha parlato a Radio Sportiva nel giorno del suo compleanno:

"Il gol che ricordo più volentieri? Il primo in Serie A, a Bari con il Napoli, non si scorda mai. Rimpianti ne ho tanti, come quando lasciai l'Inter per non fare la panchina a fenomeni come Ronaldo, Zamorano, Ganz e altri, potevo solo imparare da quella esperienza. Quando si è giovani e incoscienti si commettono questi errori. Come può ricominciare il calcio? La salute è al primo posto, noi poveri mortali siamo in balìa di incertezze e paure. Dall'altra parte il paese ha bisogno di ripartire, stare troppo fermi può diventare più difficile dell'epidemia stessa. Se riparte il calcio significa che il nostro paese sta piano piano riprendendo a vivere. Nei dilettanti tante squadre rischiano di scomparire, c'è grande paura".