Di Marzio: "Napoli, mercato da 7 in pagella! A questa squadra manca un centrocampista, mi piace Douglas Luiz del City"

Gianni Di Marzio, ex allenatore del Napoli, è intervenuto a "Napoli Magazine Live". Ecco quanto dichiarato:

"Le partite finiscono al 92°, per un'ora però, la Juve avrebbe potuto fare anche cinque gol. La partita con il Napoli ha dimostrato che de Ligt deve ancora adeguarsi al calcio italiano e che non bastano cinque, sei partite giocate bene in Champions, per valere 75 milioni, anche perché il campionato olandese non è molto competitivo. Oggi tutti vogliono parlare di calcio, fare i tecnici, parlare di questo o quel giocatore, ma senza averne le basi. Al Napoli manca ancora equilibrio in campo, soprattutto tra centrocampo e difesa, ma io giustifico Allan, Koulibaly e Fabian Ruiz perché hanno giocato con le loro nazionali, sono arrivati in fondo ai rispettivi tornei e sono rientrati più tardi degli altri a Napoli. L'errore di Koulbaly è conseguenza di una condizione non ancora sufficiente e sinceramente, sarei più preoccupato per la Juve che per il Napoli. Voglio fare i complimenti agli azzurri perché hanno avuto l'orgoglio e la dignità di non mollare contro i bianconeri, nonostante un passivo enorme e forse, se la partita fosse durata un altro po', gli azzurri avrebbero potuto anche pareggiare se non vincere, addirittura. Llorente è arrivato a Napoli perché non è stato preso Icardi, dobbiamo essere onesti a dirlo. Icardi doveva accettare Napoli, ma è stata la moglie a consigliarlo diversamente, ma il Napoli ha capito troppo tardi che l'argentino non sarebbe arrivato. Per quanto riguarda James, credevo proprio che De Laurentiis avrebbe accontentato Ancelotti che l'aveva richiesto. Il mercato del Napoli è da 6,5/7, mi aspettavo qualcosa in più per alzare ancora l'asticella. Anche l'Inter è una squadra molto forte ed è stata costruita soddisfacendo tutte o quasi le richieste di Conte. Per quanto mi riguarda al Napoli manca un centrocampista alla De Rossi, capace di piazzarsi davanti alla difesa e ce ne sono diversi. Nomi? Ne faccio uno che ho visto da vicino: Douglas Luiz, brasiliano di 21 anni, che il City ha prelevato questa estate dall'Aston Villa. Ma Zielinski quando completerà il suo percorso di crescita?".