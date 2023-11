Di Lorenzo SKY: "Mazzarri conosce l'ambiente ed è un bene per tutti, ha cercato di ricompattare il gruppo"

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky alla vigilia della sfida contro il Real Madrid:

"Stadio bellissimo e grande avversario ma durante la partita dobbiamo ignorare tutto e pensare al match Tornare alla vittoria è stato importante per il morale, ma adesso è un'altra competizione contro uun'altra avversaria che vogliamo affrontare al meglio perchè vogliamo passare il turno. Mister Mazzarri conosce l'ambiente ed è una cosa positiva per lui e per noi. Abbiamo ritrovato un po' di serenità perchè se abbiamo cambiato allenatore vuol dire che le cose non andavano bene. Il mister ha cercato di ricompattare un po' il gruppo dandoci dei piccoli consigli da mettere in campo e i frutti si sono visti già nella partita di Bergamo e adesso dobbiamo proseguire in questo discorso che abbiamo intrapreso da pochi giorni".