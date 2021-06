Di Lorenzo, l'ex agente: "Quando era al Matera lo proposi anche al Napoli. Dopo la firma con l'Empoli scoppiò in lacrime"

Ultime notizie calcio Napoli - Vittorio Tosto, ex calciatore ed ex agente di Giovanni Di Lorenzo, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Di Lorenzo era finito un po' nel dimenticatoio. A 15 anni è andato a Reggio Calabria per giocare ed è partito da Lucca, questo dimostra che aveva qualcosa di speciale sin da ragazzino. Aveva fame. Lo avevo proposto a tutte le ex squadre quando ero il suo agente, anche al Napoli. Mi sono presentato in sede al Bologna, al Genoa, al Napoli, al Palermo ma si riteneva eccessivo il passaggio dal Matera alla Serie A. Quando gli ho permesso di firmare con l'Empoli piangeva per la gioia. Ci sta che le strade possano separarsi, anche se avrei gradito un po' più di riconoscenza da parte sua".