Di Lorenzo, l'agente: "Nazionale? Dovrebbe giocare dal 1' con Mancini. Stressato? Tutti i calciatori hanno amplificato le loro fatiche"

Ultime notizie Napoli - A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Mario Giuffredi, agente tra gli altri di Di Lorenzo:

“Di Lorenzo dovrebbe giocare, nella scorsa partita ha giocato mezz’ora e nella prossima dovrebbe giocare dall’inizio. Sicuramente il Napoli nelle ultime settimane è migliorato nella condizione fisica e mentale. Ha recuperato tutti i calciatori e avendo avuto tutta la squadra a disposizione si è lavorato nella migliore maniera possibile. Dal punto di vista mentale è diventato tutto più facile, poi con le vittorie aumenta l’autostima.

Di Lorenzo stressato? Penso che sia stressato anche chi ha giocato di meno. A parte i viaggi, tutto questo non viene smaltito nella vita privata perché con il COVID-19 resti rinchiuso in casa. Tutti i calciatori hanno amplificato le loro fatiche non avendo modo per recuperare mentalmente, non si può nemmeno fare un viaggio, una cena fuori casa, una passeggiata. Ogni partita me la tiro con le mani: portare a termine il campionato sarà una cosa molto importante”