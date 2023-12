Di Lorenzo in mixed: "Addio allo scudetto? Distanza ampia, ora pensiamo alla Juventus! Dobbiamo unirci ancora di più"

Notizie calcio. Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni in mixed zone al termine della gara persa per 3-0 al Maradona contro l'Inter.

Queste le parole di capitan Di Lorenzo:

"Addio ai sogni scudetto? La distanza è ampia in questo momento, pensiamo alla prossima partita senza guardare troppo in avanti. Guardiamo alla gara contro la Juventus che è uno scontro diretto, avremo qualche giorno in più per preparare la gara e quindi andremo lì per far bene. In questo momento fare troppi discorsi non va bene, dobbiamo unirci ancora di più per affrontare le prossime partite nella maniera giusta".