Di Lorenzo, il fratello: "Firmò col Napoli in pochissime ore! Ci fu una partita che fece innamorare De Laurentiis"

Ultime notizie Napoli - Diego Di Lorenzo, fratello di Giovanni Di Lorenzo, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport durante Calciomercato - L'Originale. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Ci sentiamo tutte le sere, in qualsiasi momento ci aggiorniamo su tutto. Ci sentiamo talmente spesso che a volte non sappiamo cosa dirci! Titolare con la Svizzera? Pensava di non giocare addirittura! L'ho saputo il giorno prima della partita, è stata una bella sorpresa per noi e per lui. Di un fratello non si può essere gelosi, sono solo contento per lui. E' come se fossi lì sempre insieme a lui. E' merito dei nostri genitori, sicuramente.

Perché è arrivato a 25 anni in Serie A? Mi sento di dire non per colpa sua, le società all'epoca non hanno saputo valorizzarlo. Ad Empoli, all'epoca lo portò Vittorio Tosto. Ex Empoli.

Retroscena di mercato, col momento di svolta è in un Empoli-Torino, 37esima giornata. Segna un gran gol e il suo agente passa tutta la partita al telefono con Giuntoli, alla fine De Laurentiis si convince per prenderlo. Mario Giuffredi, il suo attuale procuratore, si sentì con il DS del Napoli per tutta la partita e a fine partita in pochissime ore si concluse la trattativa col Napoli!".