Di Gennaro sulla Juve: "Un errore vendere Emre Can: doveva arrivare Haaland"

Ospite di TMW Radio, durante 'Stadio Aperto', l'opinionista Antonio Di Gennaro ha commentato i temi più caldi di giornata parlando anche della cessione di Emre Can dalla Juve al Borussia:

"Per me è stato un errore venderlo, soprattutto alla luce dei problemi a centrocampo della Juventus. Può giocare ovunque e ha fisico: è un calciatore europeo. Dalla Juventus mi sarei aspettato un acquisto come Haaland, che sarà protagonista per i prossimi dieci anni. Può solo migliorare, ha tutto. Il Borussia ha il coraggio nel lanciare e nel credere nei giovani di talento. Lì c'è una mentalità diversa. In Italia è più difficile, si fanno tanti discorsi sui settori giovanili ma quando si arriva al dunque viene il braccino corto a tutti".