Di Gennaro: "Sorteggio Champions? Il Napoli affronterà uno squadrone, ma nei grandi appuntamenti non ha mai fallito"

Calcio Napoli ultimissime - Antonio Di Gennaro è intervenuto ai microfoni di TMW Radio. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Sorteggio di Champions? È una competizione strana, variegata. Bisogna vedere come le squadre arriveranno a febbraio. La Juventus non credo avrà problemi contro il Lione, mentre il Napoli affronterà uno squadrone. Il Barcellona ha un numero 10 che quando decide di vincere le partite lo fa. Il Napoli però nei grandi appuntamenti non ha mai fallito. L'Atalanta se la potrà giocare, sperando che rientri anche Zapata. Sarà un confronto alla pari col Valencia, che ha più esperienza".