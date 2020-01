Antonio Di Gennaro, ex calciatore, ha parlato a TMW Radio:

"Petagna al Napoli? Sta cominciando la rivoluzione. Con questi giocatori potrà lottare per la Champions? La domanda è questa. Lui arriverebbe per fare il secondo di Milik. 22 milioni per un vice sono tanti. Mi fa pensare questo. Ha bisogno di giocatori di un certo livello il Napoli. Se vuoi lottare per lo scudetto, servono altri calciatori".