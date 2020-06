Di Gennaro: "Juve ancora troppo leziosa, neanche Sarri riesce ad imporsi: manca un centravanti"

Ultime calcio Napoli - Antonio Di Gennaro ha commentato a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, le notizie del giorno:

Guardando alla finale di Coppa Italia, manca di più un centravanti alla Juve o al Napoli?

"Manca più alla Juve. In previsione futura dovrà agire in tal senso. Ronaldo ha giocato come centravanti, cosa che al Real Madrid non faceva. Manca Higuain, anche per come sa far giocare la squadra, quando è in condizione. E' ancora troppo leziosa davanti. Il Napoli con il 4-1-4-1 si è rimesso a posto".

Sarri ha portato delle innovazioni al Napoli. E alla Juve?

"Non ricordo allenatori alla Juve che hanno dato una svolta a livello estetico alla Juventus. Anche al Chelsea si è adattato, e alla Juve fa lo stesso. Non ci sono mai stati cambi di filosofia alla Juve, ma Sarri sa che ha di fronte giocatori diversi. La Juve però è in corsa su tre fronti".

Manca Mandzukic a questa Juve?

"Non è un giocatore da Sarri, anche se è un attaccante straordinario che avrebbe fatto comodo ora. Non vedeva neanche Milik. E' Higuain il suo attaccante, lo ha fatto vedere all'inizio".

Ronaldo è stato preso per vincere la Champions:

"E' legato alla Champions. Bisogna vedere in questi due mesi cosa accadrà per dirlo".

Di Gennaro