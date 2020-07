Di Gennaro: "Il turnover di Gattuso è per tenere tutti sulla corda, passo indietro per Lozano ed Elmas"

A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Dario Di Gennaro, giornalista

“Gattuso fa bene a tenere tutti sulla corda per arrivare al massimo della condizione alla gara con il Barcellona. E’ per questo motivo che immagino il tecnico del Napoli farà ancora turnover nelle prossime gare. Giocare ogni 3 giorni porterebbe la miglior squadra a rovinarsi nel finale di stagione, quando invece dovrà essere fresco, ecco perché è importante cambiare. Ieri è mancato il sincronismo e il gioco macchinoso è anche normale quando si fa ampio turnover. Capisco i tifosi che vorrebbero vedere il Napoli giocare sempre al massimo però c’è chi ieri era con la batteria scarica come Milik. Anche Lozano nel secondo tempo è apparso evanescente e lo stesso Elmas ha fatto un passo indietro".