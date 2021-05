Di Gennaro: "Ieri il Napoli ha perso un'occasione, con lo Spezia non si può sbagliare. Spalletti? Sarebbe perfetto"

Ultimissime calcio Napoli - Antonio Di Gennaro, ex calciatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Il Napoli ieri aveva trovato anche il secondo gol, fino a ieri era sembrata essere la squadra più in forma di tutto il campionato. La forza del Milan ora è il rientro di Ibrahimovic. La Juventus non sta giocando bene, ma anche ieri è stato decisivo Cristiano Ronaldo. Ieri ha perso un'occasione il Napoli, ed ora contro lo Spezia che non è affatto salva non potrà sbagliare. Spalletti? Anche Gattuso sta rivalutando diversi elementi ora che ha la rosa al completo. Spalletti ha una grande esperienza e sarebbe perfetto".