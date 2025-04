Di Gennaro: "Conte ha messo le mani avanti, conoscendo Antonio vi dico che..."

Ultimissime Calcio Napoli - Prove d’addio per Antonio Conte con le dichiarazioni di questi giorni? L’ex calciatore e oggi telecronista Antonio Di Gennaro, intervenuto a TMW Radio, ha detto la sua sulla questione.

“Forse in questo momento del campionato non erano opportune tali parole. La squadra sta reagendo bene a qualche infortunio di troppo e a una situazione che poteva essere più difficile. Magari ha messo le mani avanti, facendo capire che c'è questa difficoltà di lavorare. In questo momento non so se sono frasi che possono avere ripercussioni negative.

Conoscendo Antonio, non so se sia un principio di addio. Lui voleva puntare solo al campionato, si aspettava qualcosa di più dopo l'addio di Kvara. In questo rush finale, dove il Napoli ha acquisito chance maggiori, forse erano da evitare certe cose. Con le vendite di Kvaratskhelia e poi Osimhen gli azzurri avranno un tesoretto importante, è normale che lui voglia delle garanzie maggiori ora".