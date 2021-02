Di Fusco su Zielinski: "E' logorato dal ruolo di trequartista. Gattuso? Speravo potesse fare un salto di qualità contro l’Atalanta"

Napoli Calcio - Raffaele Di Fusco ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli:

“E’ un momento tra i più complicati della gestione De Laurentiis, sono capitati tre impegni importantissimi nel peggiore periodo del Napoli e un obiettivo è stato già perso. La reazione dei difensori dopo il primo gol dell’Atalanta? Non è stata una bella scena tra i difensori, l’organizzazione difensiva deve essere una cosa precisa. Contro la Juve partita della svolta? E’ sempre stata la partita che può darti la svolta o buttarti giù. Zielinski? Forse è stato un po’ logorato dal ruolo di trequartista. Gattuso? Mi dispiace molto per lui, lo stimo molto come persona, speravo che potesse fare un salto di qualità contro l’Atalanta".