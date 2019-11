Di Fusco su Edo De Laurentiis: "Parla senza cognizione di causa, non sa nemmeno come si va in campo! Se il padre parla in quel modo..."

Raffaele Di Fusco, ex portiere di Napoli e Torino, ha parlato nel corso di Tifosi Napoletani, in diretta su CalcioNapoli24 Tv:

“Se guardiamo quest’anno Meret sta avendo un rendimento superiore a quello di Donnarumma. Entrambi possono diventare i migliori d’Europa. Meret sta confermando quello che era il suo grande margine di miglioramento. Napoli? Non esiste una società, c’è l’amministratore unico della società che è sempre a Roma. Questo Napoli è un involucro vuoto. Se De Laurentiis padre parla con certi termini il figlio fa la stessa cosa. Che prima costruissero qualcosa per Napoli e poi si permettono di parlare. Edoardo De Laurentiis parla senza cognizione di causa, non sa nemmeno come si va in campo”.