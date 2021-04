Di Fusco: "Napoli fai sempre lo stesso errore. Gattuso? Deve lavorare di più sulla linea e su Meret..."

Napoli Calcio - Ai microfoni di Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli, Raffaele Di Fusco ha dichiarato:

“Juve-Napoli? Nel primo tempo la Juve ha avuto il merito di non far giocare il Napoli. Il difetto del Napoli è sempre quello di concedere troppo agli avversari. Meret colpevole? I gol erano praticamente imprendibili, non penso che Meret potesse fare qualcosa in più. Sicuramente sulla seconda rete Koulibaly poteva stare più vicino a Dybala, sul primo gol invece Hysaj ha sbagliato e al centro area è stato perso l’uomo. Sulla linea difensiva Gattuso deve lavorare di più”.