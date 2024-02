Di Fusco: "Napoli-Barcellona? Partita con molte incognite"

Il nuovo Napoli si tuffa in Europa. Mercoledì 21 febbraio, prima dell’andata degli ottavi di finale di Champions League tra i partenopei e il Barcellona, andrà in onda la seconda puntata della seconda stagione di “Legends - Ci vediamo a Napoli”.

Di Fusco su Napoli Barcellona

Le due squadre non stanno vivendo il loro miglior momento, per questo secondo Raffaele Di Fusco “sarà una partita con molte incognite, sia per il Napoli, che avrà in panchina un nuovo allenatore, sia per il Barcellona. Entrambe devono fare i conti con i rientri dai rispettivi infortuni. Per gli azzurri tutto dipenderà da Osimhen, che speriamo di rivedere al centro dell'attacco, mentre per il 4-3-3 di Xavi l'ago della bilancia sarà Gündogan".