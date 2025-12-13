Di Fusco: “La sconfitta di Lisbona ha una chiave tattica, ecco cosa avrebbe dovuto fare Conte"

Ultimissime Calcio Napoli-Raffaele Di Fusco, ex portiere del Napoli, ha analizzato ai microfoni di Terzo Tempo Calcio Napoli su Televomero le ragioni del ko degli azzurri in Champions League contro il Benfica, soffermandosi su scelte tattiche, calendario e tema-portiere.

Secondo Di Fusco, la sconfitta nasce da un errore strategico:

“Per me la chiave della partita è tattica. Dopo dieci minuti il Napoli era già lungo e largo. Forse Conte avrebbe dovuto abbassare la squadra, evitando il pressing offensivo per risparmiare energie. In questo periodo è fondamentale. Quanto sprecato nel primo tempo ha impedito di fare di più nel secondo”.

Un livello prestativo come quello visto a Roma, ha aggiunto, era irreplicabile: “L’organico oggi non può ruotare. Gli infortunati formerebbero una squadra che lotterebbe per la Champions”.

Sul cammino europeo l’ex portiere è stato netto:

“Il Napoli non può abbandonare la Champions. Dal 4 gennaio al 1° febbraio ci saranno dodici partite, tra cui Lazio, Inter, Juventus, Copenhagen e Chelsea. Così è durissima: bisogna recuperare giocatori”.

Di Fusco si aspetta una gestione diversa tra campionato e coppe:

“In Serie A credo giocherà ancora Milinkovic-Savic. Ma spero che in Coppa Italia e in Supercoppa torni Meret: ha bisogno di giocare per ritrovare la miglior condizione. La Coppa Italia è l’occasione ideale”.

Sul tema mercato:

“Il Napoli non ha un sostituto naturale di Anguissa”.

E sui portieri aggiunge un passaggio significativo:

“Se ho Meret e vado a prendere un portiere da oltre venti milioni, significa che Conte voleva quelle caratteristiche. Credo preferisca un profilo come Milinkovic-Savic più che quello di Meret. Due portieri si possono alternare in competizioni diverse, ma nella stessa competizione rischiano di non rendere entrambi”.