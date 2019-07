Di Fusco: "James sembrava fattao, ora invece arriverà solo se in prestito. Ancelotti sa cosa serve"

Raffaele Di Fusco, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24: "Non è facile farsi trovare pronto nell'unico tiro che arriva verso la porta, i migliori soltanto ci riescono. I grandi club hanno grandi portieri, perché ci sono poche parate da fare ma sono quasi tutte buone. Contini ieri ha fatto una grande parata. Buffon è un portire di una grossa caratura, ha fatto una scelta personale. Avere Buffon in panchina e negli spogliatoi non è da tutti, è un lusso. Solo Ancelotti sa chi deve arrivare, io prenderei Icardi e Pépé. James sembrava già in tasca, ora invece può arrivare soltanto se in prestito".