Dendoncker: "Felice di essere qui, non vedo l’ora di vedervi tutti. Forza Napoli Sempre". Scelto il numero di maglia | VIDEO

Leander Dendoncker, nuovo centrocampista belga del Napoli, su Instagram ha voluto mandare un messaggio a tutti i tifosi azzurri. Nel frattempo ha scelto il numero di maglia, il 32.

"Ciao, sono Leander e sono molto felice di essere qui: non vedo l’ora di vedervi tutti. Forza Napoli Sempre"

La SSC Napoli comunica di aver acquisito, dall’Aston Villa Football Club, le prestazioni sportive di Leander Dendoncker con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Il Napoli si è allenato questa mattina all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match dell'Olimpico contro la Lazio in programma domenica per la 22esima giornata di Serie A (ore 18). La squadra ha lavorato sul campo 3 iniziando la sessione con riscaldamento e torello. Successivamente il gruppo ha svolto lavoro atletico con esercizi sulla rapidità. Chiusura con seduta tecnico tattica. Primo giorno di allenamento per Dendoncker. Meret, Natan e Olivera hanno svolto lavoro personalizzato in palestra e campo.