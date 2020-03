Ultimissime calcio S.S.C. Napoli. Diego Demme, centrocampista del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni dell’edizione odierna del quotidiano tedesco BILD. Ecco quanto tradotto dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Fin da piccoli ai bambini viene insegnato che Maradona è una leggenda, appartiene a Napoli per sempre. Ma non c’è da meravigliarsi visto quello che fatto per la città e il club".