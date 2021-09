Delvecchio: "Sampdoria contestata solo per la pesante sconfitta. Inter, Milan e Napoli possono arrivare fino in fondo"

Napoli - “Non si possono dare dei verdetti dopo cinque giornate, ma è importante sottolineare la forza della difesa, e non solo dell’attacco, che ha il Napoli. Koulibaly è straordinario - queste le parole di Gennaro Delvecchio, responsabile settore giovanile Lecce ed ex calciatore, fra le tante, della Sampdoria, ai microfoni di “1 Football Club”, trasmissione prodotta dalla testata “IlSognoNelCuore” e condotta da Luca Cerchione e Andrea Fiorentino, in onda dal lunedì al sabato dalle 12:00 alle 13:00 su 1 Station Radio -.

"Spalletti è un allenatore di successo, ha portato la sua idea di gioco ma lì c’è anche un gruppo molto affiatato. Il mister sta adottando una mentalità di un tecnico di esperienza, rimane con i piedi per terra soprattutto perché la piazza può esplodere e andare in polemica con molta facilità. Campionato? Il Napoli è tra le prime a potersi giocare lo Scudetto, insieme ad Inter e Milan, le quali vorranno sfruttare anche loro la falsa partenza della Juventus. I nerazzurri stanno sfruttando la mentalità data da Conte, i rossoneri hanno, invece, un equilibrio importante e un gruppo unito. Queste tre sono avanti rispetto alle altre perché hanno avuto più continuità di progetto. La Roma, ad esempio, deve avere pazienza perché ci sono stati diversi cambi. Sampdoria? La contestazione di ieri è dovuta al risultato pesante subito. Ieri, comunque, i blucerchiati hanno avuto una grande reazione allo svantaggio. Il tutto rientrerà in maniera tranquilla, quest’anno faranno un bel lavoro soprattutto grazie ad un bravo tecnico. Atalanta? Non è tra le candidate per lo Scudetto, ma resta una mina vagante, come la Lazio”.