Delio Rossi: "Quando il Barcellona sente la musichetta della Champions non regala nulla, però soffre molto le verticalizzazioni"

Napoli - Delio Rossi, ex allenatore di Lazio e Fiorentina, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Sarà il Barcellona a fare la partita, il Napoli non gli deve dare spazio e se Messi è chiuso può accadere di tutto. Non penso che il Napoli li pressi alti perché il Barcellona ha talmente tanta qualità che ne esce sempre, è una squadra che quando sente la musichetta della Champions non regala niente. Gli azzurri dovranno giocare in verticale perché il Barcellona soffre il modo di giocare così”.