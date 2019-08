Notizie Calcio - Delio Rossi è intervenuto in diretta a Sportiva per presentare il prossimo campionato di Serie A.

"Sicuramente questo può agevolare, anche perché nel momento in cui Ancelotti ha fatto la scelta del Napoli, ha visto cosa mancava e dove andare a migliorare. Conte è il miglior allenator italiano per quello che ha fatto, sta facendo e per ciò che riesce a trasmettere. Sarri invece ha bisogno di far capire il suo calcio a dei campioni ed è chiaro che ci vuole un po' più di tempo".