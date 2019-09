Del Neri: "Il Napoli ha la credibilità per lottare in vetta, anche l'Inter è cresciuta. Juve? Deve trovare la quadra"

A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Gigi Del Neri "Quando si parla di sfide importanti come Napoli-Liverpool la panchina manca ancora di più. Quella musichetta poi, è qualcosa di eccezionale e quando sei fuori manca un pò. Quando la Juve riuscirà a trovare una quadra sarà ancora protagonista, Ma questo sarà un campionato diverso perchè Napoli e Inter sono cresciute, la Roma può dar fastidio al pari dell'Atalanta per cui quest'anno i punti peseranno di più. Manolas è una sicurezza, Elmas non mi sembra proprio male, Llorente è una certezza e Di Lorenzo viene da un anno importante, ma soprattutto il Napoli ha confermato tutti i pezzi migliori. Il campionato è fatto di momenti, ma il Napoli ha credibilità e poi c'è Ancelotti che ha una esperienza talmente elevata che sa amministrare i periodi meno felici. Al di là dei moduli, ogni allenatore deve saper far girare la squadra. Sono affezionato al 4-4-2, ma credo che questo sistema di gioco permetta anche al Napoli di esprimersi al meglio".