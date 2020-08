Del Genio: "Troppi contagi, ma era prevedibile: tornando alla solita vita, dovrebbe ridursi anche il rischio"

Ultime calcio Napoli - Paolo Del Genio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“La procedura è quella che si sta adottando per i contagi. Tutti i calciatori positivi sono fin qui asintomatici. Si dovranno aspettare questi 14 giorni per poi tornare a disposizione. Servirà capire come uscirà il secondo tampone. Siamo ancora lontani dall'inizio della stagione, mi auguro che a quel punto il tutto si sia ridotto. Tornando alla solita vita, dovrebbe ridursi anche il numero dei contagi".