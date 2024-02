Del Genio su Mazzarri: "Il suo focus è non prendere gol, sembrava avere coraggio poi si è fatto prendere dal panico"

Ultime notizie Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Paolo Del Genio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Il Napoli deve tornare a fare gol, sembra un miraggio poterne fare quattro come Atalanta e Bologna. Serve un cambio di atteggiamento, a rischio di mettere in difficoltà la fase difensiva per prendere un contropiede: mi sembra invece essere diventato il focus di Walter Mazzarri. Quando è arrivato sembrava avere coraggio, poi si è fatto prendere dal panico del gol incassato e ha fatto assumere alla squadra un atteggiamento che ha allontanato il Napoli dalla possibilità di segnare”