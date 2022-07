Del Genio: "Spalletti non ha provato la difesa a 3, state tranquillo vi spiego cosa è accaduto"

Paolo Del Genio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Zerbin è migliorato tantissimo, rispetto al passato lo vedo molto cresciuto anche fisicamente. 3-5-2? Il Napoli non ha provato il 3-5-2 in quanto erano gli avversari nella prova, ma faceva muovere la squadra difendente con il 4-2-3-1 che era diciamo la squadra titolare. Dybala? Mi è arrivato un messaggio, mi dicono che l'interesse per Dybala è molto concreto".