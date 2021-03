Del Genio: "Politano giocatore molto utile. Attenzione alla Roma: si è sempre rialzata dopo i passi falsi"

Ultime notizie calcio Napoli – Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“La Roma sta alternando cose buonissime a partite disastrose. C’è da dire, però, che dopo i passi falsi si è sempre ripresa, è una squadra sicuramente forte che soffre quando mancano elementi importanti. Politano non è un calciatore come Hakimi che può fare tutta la fascia, così come nei due attaccanti non ha l’efficacia di Lukaku e Lautaro Martinez. Per questo era uscito fuori dai radar nell’Inter, ma è un giocatore che quando gioca è molto utile”.