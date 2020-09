Del Genio: "Papastathopoulos? Buon difensore, ma rispetto a Koulibaly facciamo due passi indietro"

Ultime notizie calcio Napoli – Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Papastathopoulos? Mi piace, è un buon difensore ma per sostituire Koulibaly mi aspetto qualcosina in più. Come potenzialità, passando da Koulibaly a Sokratis facciamo due passi indietro. Magari il greco potrebbe arrivare per sostituire Maksimovic”.