Del Genio: "Non si può aspettare ancora Icardi, per Lozano e James il discorso è diverso"

Calciomercato Napoli - Il collega Paolo Del Genio è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss:

"Non si può aspettare ancora Icardi mentre giochiamo con Milik contro Fiorentina e Juventus, sul mercato siamo già andati oltre i tempi ragionevoli.

Per James e Lozano il discorso e diverso e penso si andrà oltre la prossima settimana. Hanno caratteristiche diverse ma sono intercambiabili mentre le mezze punte che sono già in rosa sapranno tranquillamente adattarsi. Per il centravanti il discorso è totalmente diverso".