Del Genio: "Milik ormai sfiduciato, serve una prima punta in fretta! Llorente improponibile come titolare"

Milik Napoli - Paolo Del Genio, opinionista di Kiss Kiss Napoli, ha commentato le ultime vicende di calciomercato del Napoli sul proprio profilo Facebook. Ecco quanto scritto:

"Ora non è il caso di litigare su milik buono o non buono. Ora è il caso di prendere atto che il Napoli cerca di cederlo e cerca altre prime punte. Quindi, ed è già molto tardi perché tra una settimana si gioca, direi di decidere entro martedì e direi pure di trovare un'altra soluzione, speriamo sia pronta, se Icardi non accetta. Llorente va bene solo come alternativa, non è proponibile come titolare. Sul mercato non c'è solo Icardi come prima punta di livello. Per me a questo punto si deve cambiare, Milik credo sia sfiduciato dai fatti. Mi dispiace ma è così"