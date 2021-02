Del Genio: "Male contro l'Atalanta, ma senza Demme toccherà ancora a Bakayoko con la Juventus"

Ultime notizie calcio Napoli – Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Sono molto deluso dal Napoli per come stanno andando le cose. Bakayoko, tranne che nella giocata del gol, ha giocato molto male ma in assenza di Demme giocherà sicuramente lui. Dovrà poi essere valutato Fabian Ruiz. Al di là di questo, c’è da dire che è irrispettosa la decisione di non far mai parlare in conferenza prima di una partita Gennaro Gattuso”.