Del Genio: "Lozano più funzionale di James Rodriguez. Mi piace Deulofeu. Non dimentichiamo che è tornato Inglese"

Paolo Del Genio, giornalista di Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso della puntata di oggi di Radio Goal. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"L'attaccante perfetto per Ancelotti dipenderà da come verrà composto l'organico. Sto dicendo da tempo che manca un'alternativa a Milik, anche se è tornato a Napoli anche Roberto Inglese. Sarebbe un'altra prima punta, quindi si tratterebbe di completare il reparto dei trequartisti con un calciatore sarebbe in grado di fare il vice Callejon, ma che possa giocare anche in altre posizioni. A me piacerebbe anche Deulofeu, sa segnare e si sta confermando a buoni livelli. Poi è normale che James Rodriguez accenda più la fantasia dei tifosi, anche se sarebbe più funzionale uno come Lozano".