Del Genio: "Lobotka non è un campione, non ha mai fatto il salto di qualità. Kulusevski? Chi lo compra farà l’affare del decennio"

Notizie calcio Napoli - Paolo Del Genio, giornalista di Tele A, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli:

“Lobotka non è un campione, è un buon giocatore. Ha giocato a buoni livelli ma non ha mai fatto il salto di qualità. A gennaio il Napoli ha bisogno di un calciatore che faccia giocare meglio gli altri centrocampisti, qualcuno di funzionale per il sistema di giogo azzurro. Si tratta tuttavia di un centrocampista, che a livello economico, il Napoli può permettersi perché liberi sul mercato non ce ne sono molti.

Kulusevski? Chi lo compra farà l’affare del decennio. Il Napoli deve lavorare bene con lo scouting, cercando di arrivare prima degli altri su piccoli talenti”