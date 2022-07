Del Genio: "Koulibaly? Eliminate le piste rinnovo e cessione alla Juventus, su Bayern e Chelsea la mia risposta è semplice"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Paolo Del Genio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Koulibaly? Eliminate le piste rinnovo e cessione alla Juventus, su Bayern e Chelsea la mia risposta è semplice: dato che il Napoli lo perde a zero, per 40-50 milioni di euro da un punto di vista strategico ed economico vanno accettati. Si indebolirebbe tanto da perdere la qualificazione Champions? Oppure allestirebbe una squadra in grado comunque di lottare per le top 4?”