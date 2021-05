Il collega Paolo Del Genio, è intervenuto ai colleghi di Radio Kiss Kiss:

"Il Napoli è pragmatico e sa che non è la prima scelta di Allegri e Spalletti sa che non è la prima scelta. Non deve essere un dramma anche perchè Sarri non era la prima scelta e poi vivemmo tre anni da sogno. Allegri giustamente ha altre preferenze. Ho una conoscenza che mi ha detto che Sarri non è mai stato contattato, ma l'allenatore sarebbe disponibile a tornare al Napoli".