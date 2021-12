Del Genio: "Il Napoli ha un problema oggettivo: ci sono solo 13 calciatori a disposizione"

Il giornalista Paolo Del Genio, è intervenuto ai microfoni dei colleghi di Radio Kiss Kiss:

"Che il Napoli abbia pochi calciatori a disposizione è un dato oggettivo. Al momento il Napoli ha 3 sostituzioni a disposizione compresi Ghoulam e Zanoli che in tutto hanno giocato 10 minuti in questa stagione. Il Napoli può fare anche una grandissima prestazione a Torino, ma i numeri sono questi La squadra ha un problema serio in attacco dove fa molta fatica a segnare e nelle ultime partite è stato salvato da invenzioni personali come quelle di Mertens".